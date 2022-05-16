Уничтожен значительный запас боеприпасов врага

Силы обороны Украины разбили вражеские склады в городе Изюм, а также полевой склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку за понедельник, 16 мая.

Сообщается, что в Восточной операционной зоне враг сосредоточил основные усилия на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении противник пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на границу Украины, ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма, а также усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

Силы обороны Украины разбили вражеские склады в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов противника.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войсковых подразделений. Враг предпринимал безуспешную попытку боевых действий в направлении населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении противник пытался восстановить наступление.

На Донецком направлении противник бил по подразделениям украинских войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово, безуспешно пытался продвинуться в направлении населенного пункта Лиман, пытается усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты с потерями вели бои в районе населенного пункта Боровское.

На Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка, обстреливал позиции Сил обороны кассетными боеприпасами.

На Бахмутском направлении велись боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горного оккупанты с потерями отошли от занимаемых позиций.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в районе Марьинки и Новомихайловки.

В Мариуполе основные усилия противник, как и прежде, сосредоточил на блокировании и поражении украинских военных в районе завода Азовсталь, не прекращает артиллерийские и авиационные удары по территории завода.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел, но наносил удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах Времовка, Новоселка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малиновка.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, но обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

Украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод.

Напомним, министр иностранных дел заявил, что Украина стремится полностью восстановить свою территориальную целостность, включительно с оккупированными территориями Донбасса и аннексированного Крыма.

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