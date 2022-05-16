В Мариуполе нашли четвертую братскую могилу

Массовое захоронение расположено возле Центрального кладбища. Длина одной из траншей - более 30 метров. Причем две траншеи, где массово хоронили людей, зарыты.

Братская могила появилась еще в начале марта. Место массового захоронения состоит из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину. Об этом 16 мая сообщают журналисты Схем (Радио Свобода), которые проанализировали снимки спутника Maxar.

На снимках за 9 марта уже видно, что две траншеи, где массово хоронили людей, зарыты.

"На счету российских военных тысячи убитых мирных жителей. Оккупанты продолжают пытаться скрыть последствия своих преступлений. Поэтому так называемых братских могил становится все больше. Однако мы продолжаем фиксировать все преступления, свидетельствующие о подлинном геноциде мариупольцев. Все ответственные должны понести наказание", – заявил мэр Вадим Бойченко.

Раньше журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева публиковала на своей странице Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев, однако не указала его местонахождение. Анализируя видео, Схемы смогли подтвердить, что речь идет именно о территории близ исторического кладбища Некрополь в центре Мариуполя.

Напомним, что известно еще о трех местах массового захоронения: возле поселка Мангуш, на кладбищах в Виноградном и Старом Крыму.

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