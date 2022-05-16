Уничтожить цель удалось на Харьковском направлении с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

Военные из Национальной гвардии на Харьковском направлении сбили вражеский вертолет Ми-28Н. Об этом в ВСУ сообщили в понедельник, 16 мая.

"Ребята из Национальной гвардии в составе Сил обороны на Харьковском направлении с ПЗРК сбили вражеский вертолет Ми-28Н с бортовым номером РФ-13628", - написали в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

Cмотрите фотогалерею: Украинские военные сбили вражеский вертолет

Напомним, раньше львовские десантники десантники выстрелом из ПЗРК Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24.

Также силы обороны Украины разбили вражеские склады в городе Изюм и полевой склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод.

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