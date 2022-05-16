За день в Донецкой области погибли девять мирных жителей

Еще шестеро людей получили ранения. А вот установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.

За 16 мая россияне убили девять мирных жителей Донбасса: троих в Лимане, двоих в Авдеевке, по одному в Марьинке, Клиновом, Дробышево и Екатериновке. Еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Россия убивает гражданских! Удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана двоим гражданским, раненым в Луганской области", - говорится в сообщении.

Также Кириленко заметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, раньше уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ в Мариуполе погибло не менее 25 тысяч мирных жителей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet