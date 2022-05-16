Кулеба в Брюсселе продвигает шестой пакет санкций против РФ

Глава МИД Украины принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и провел ряд встреч с чиновниками Евросоюза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал дипломатический визит в Брюссель. Об этом он сообщил 16 мая, пишет Радио Свобода.

По словам министра, целью его визита является, в частности, продвижение шестого пакета санкций Европейского Союза, который должен включать нефтяное эмбарго.

"Сосредоточусь также на дальнейшей поставке оружия и предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные добродетели", - написал Кулеба.

Глава МИД Украины принял участие в заседании совета министров иностранных дел ЕС и провел ряд встреч с комиссарами ЕС. Также среди ключевых тем, которые он обсудил, - помощь в восстановлении разрушенных войной регионов Украины и поддержка экономического восстановления нашей страны.

Позже Кулеба заявил, что ни одна страна открыто не выступает против предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

"Я знаю страны, которые твердо "за" принятие этого решения, и я знаю тех, кто до сих пор следит за развитием ситуации, и примет решение ближе к дате", - сказал министр, подчеркнув, что не знает ни о какой стране, которая выступала бы против предоставления Украине статуса кандидата.

Но он уточнил, что о немедленном членстве Украины пока речь не идет.

"Но мы верим, что не существует рациональных аргументов против того, чтобы Украина вступила в интеграционный проект ЕС из-за предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС, - сказал Кулеба.

А вот что касается шестого пакета санкций против РФ, то государства ЕС до сих пор не нашли по нему согласия. Камнем преткновения стало эмбарго на российскую нефть.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил уступки России по Донбассу и Крыму для прекращения огня, и заявил, что Европейский союз столкнется с "моральным крахом", если не одобрит кандидатуру Украины на членство к июню.

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