С Азовстали выехали автобусы с бойцами - Reuters

Порядка десяти транспортных средств покинули территорию предприятия. Сколько украинских военных находилось в них, не указано.

Территорию завода Азовсталь в Мариуполе в понедельник, 16 мая, покинули около дюжины автобусов с украинскими военными. Об этом сообщает агентство Reuters и публикует соответсвующие фото.

Отмечается, что корреспонденту издания не удалось определить, сколько людей находилось в автобусах.

Тем временем пропагандистские росСМИ заявляют, что с территории предприятия вывезли порядка 300 бойцов, из них 51 - раненый. По данным россиян, раненых военных везут в больницу оккупированного Новоазовска, где обещали оказать им медицинскую помощь, остальных увезли в сторону неподконтрольной Киеву Еленовки.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе телемарафона сказал, что пока не может комментировать ситуацию с Азовсталью. По его словам, о происходящем сделает сегодня заявление президент Владимир Зеленский.

Ранее в Минобороны России заявили, что вывозят с Азовстали украинских военных. В ведомстве утверждали, что введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

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