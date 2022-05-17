В ОП назвали дату похорон Кравчука

Попрощаться с первым президентом Украины можно будет 17 мая в Киеве, в Украинском доме.

Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком состоится в Украинском доме по улице Крещатик, 2 в Киеве во вторник, 17 мая. Об этом сообщили в Офисе президента.

Как указано, начало церемонии в 11:00. Вход по паспортам и журналистским удостоверениям с 9:30.

Напомним, президент Украины 1991-1994 годов Леонид Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

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