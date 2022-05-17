Киев подтвердил эвакуацию с Азовстали

Более 260 украинских военных вывезли из Мариуполя на неподконтрольную Украине территорию с тем, чтобы в дальнейшем обменять их.

В понедельник, 16 мая, с территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе вывезли 264 украинских военных. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"С Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске (неподконтрольный Украине - ред.) эвакуировано 53 тяжело раненных для предоставления им медицинской помощи. Еще 211 лиц через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку (неподконтрольная Украине - ред). Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена", - сказала она.

По словам Маляр, Главное управление разведки Минобороны, ВСУ, Национальная гвардия и Пограничная служба совместными усилиями проводят мероприятия по спасению бойцов, которые все еще остаются под заблокированным заводом.

Также о процессе эвакуации бойцов с Азовстали рассказал президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 82-го дня войны.

"Благодаря действиям украинских военных..., а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что с Азовстали наших бойцов вывезли на дюжине автобусов.

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