Гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу - Генштаб

Благодаря защитникам города украинская армия выиграла бесценное время в первые дни войны.

Высшим военным командованием Украины был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали в Мариуполе, сохранить жизнь личного состава. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в ночь на вторник, 17 мая.

"Гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу. ... Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины", - отметили в Генштабе и добавили, что 264 украинских бойца уже вывезли с территории предприятия.

Как указано, операция по спасению остальных военных с Азовстали продолжается.

Также в командовании подчеркнули, что благодаря защитникам Мариуполя - батальону Азов, 12-й бригаде Нацгвардии Украины, 36-й отдельной бригаде морской пехоты, пограничникам, полицейским, добровольцам, теробороне города - украинская армия выиграла бесценное время в первые дни войны.

"Удерживая позиции на Азовстали, они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", - уточнили в Генштабе.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя эвакуацию военных с Азовстали, подчеркнул, что Киев придерживается принципа - украинские герои нужны Украине живыми.

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