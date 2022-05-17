Почта
 

Гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу - Генштаб

Благодаря защитникам города украинская армия выиграла бесценное время в первые дни войны.
Гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу - Генштаб

Высшим военным командованием Украины был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали в Мариуполе, сохранить жизнь личного состава. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в ночь на вторник, 17 мая.

"Гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу. ... Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины", - отметили в Генштабе и добавили, что 264 украинских бойца уже вывезли с территории предприятия.

Как указано, операция по спасению остальных военных с Азовстали продолжается.

Также в командовании подчеркнули, что благодаря защитникам Мариуполя - батальону Азов, 12-й бригаде Нацгвардии Украины, 36-й отдельной бригаде морской пехоты, пограничникам, полицейским, добровольцам, теробороне города - украинская армия выиграла бесценное время в первые дни войны.

"Удерживая позиции на Азовстали, они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", - уточнили в Генштабе.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя эвакуацию военных с Азовстали, подчеркнул, что Киев придерживается принципа - украинские герои нужны Украине живыми.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK