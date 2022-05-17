Во Львове раздаются множественные взрывы

Очевидцы сообщают, что это самая крупная атака на город и область с начала российского вторжения.

В ночь на вторник, 17 мая, российские захватчики обстреляли Львов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии", - написал он.

Тем временем пользователи Сети информируют, что в городе и его окрестностях один за другим раздались порядка 8-10 взрывов. Появляются сообщения, что большинство вражеских ракет сбила система ПВО.

Напомним, враг все чаще наносит удары по Львову и области. Так, в ночь на 15 мая в регионе прогремело шесть взрывов - ПВО сбила российские ракеты.

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