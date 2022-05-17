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На Львовщине обстрелян военный объект - ОВА

Россия снова атаковала территорию Яворовского района, расположенного у границы с Польшей.
На Львовщине обстрелян военный объект - ОВА

Российские войска в очередной раз обстреляли Яворовский район Львовской области. Об этом в ночь на вторник, 17 мая, сообщил глава региона Максим Козицкий.

"Спасибо ПВО за работу! Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей. Больше информации с утра. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге", - написал он.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что удары по городу не подтвердились и выразил благодарность тем, кто охраняет небо.

Ранее пользователи Сети утверждали, что во Львове и области погремело 8-10 взрывов. По их словам, враг осуществил крупнейшую атаку на регион за 82 дня войны.

До этого Россия обстреливала военный объект в регионе 15 мая. 

 

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