Над Украиной сбит вражеский штурмовик Су-25

Наши бойцы за день сбили самолет, крылатую ракету и три беспилотника россиян. Также нанесен удар по пункту управления БТГр.

За сутки 16 мая украинские защитники уничтожили пять воздушных целей врага, включая штурмовик Су-25. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Как указано, российские самолет и крылатую ракету поразили подразделения зенитных ракетных войск ВС.

В то же время противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три беспилотника противника Орлан-10.

"Более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей совершила ударная авиация Воздушных Сил. В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группы", - добавили в командовании.

Напомним, 14 мая в небе над Харьковской областью украинские военные сбили вражеский истребитель - Су-30 либо Су-34. Самолет стал 201-м на счету защитников.

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