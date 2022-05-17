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ВСУ показали уничтожение танков РФ под Изюмом

Точные удары нанесли бойцы 93-й отдельной механизированной бригады по врагу на Харьковщине.
ВСУ показали уничтожение танков РФ под Изюмом

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику. Так, недалеко от Изюма в Харьковской области были уничтожены танки врага. Соответсвующее видео обнародовано в понедельник, 16 мая, на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

"Так 93-я ОМБр Холодный Яр испаряет российские танки под Изюмом", - говорится в подписи к ролику.

Ранее появилось видео, как в боях под Харьковом украинские военные уничтожили российский танк Т-90М Прорыв, который считается самым совершенным на вооружении ВС РФ.

Разведка обнародовала потери 1-й танковой армии РФ

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