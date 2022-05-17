Под Киевом найдено новое захоронение: среди убитых - гражданин Чехии

Два мирных жителя были убиты в голову, один - в живот. До этого российские оккупанты пытали людей.

Возле поселка Макаров Бучанского района Киевской области обнаружена новая братская могила с телами трех убитых российскими оккупантами мирных жителей. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в полиции региона.

Как указано, в яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец - гражданин Чехии. Погибшие были расстреляны в разные части тела после того, как пережили пытки. Возле захоронения обнаружена растяжка с гранатой Ф-1, которую покинули российские солдаты.

"Два человека были убиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших - гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", - привели детали правоохранители.

Как удалось установить, 49-летний гражданин Чехии до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в нашу страну помогать в качестве волонтера. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. У него остались жена и брат.

Кроме того, неподалеку от села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя - оперативного работника органов внутренних дел на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, захватчики раздели мужчину, пытали, а потом расстреляли. Похоронили погибшего на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

Ранее в селе Калиновка Макаровского района Киевской области обнаружено захоронение двух мужчин со следами пыток на телах.

В Мариуполе нашли четвертую братскую могилу

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