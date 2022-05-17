Экс-генпрокурор Рябошапка с третьей попытки покинул Украину

Бывший чиновник утверждает, что намерен вернуться назад в страну, когда решит семейные дела.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка наконец смог покинуть территорию Украины. Об этом он в понедельник, 16 мая, рассказал изданию Страна.

"Погранслужба проверила свидетельства о рождении моих троих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел выехать. Они проверили их на подлинность, и я смог выехать. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", - сообщил бывший чиновник.

По его словам, он намерен вернуться в Украину.

"Моей маме нужно сделать операцию, поэтому я буду с ней. В Украину вернусь сразу после того, как справлюсь со своими семейными делами", - сказал Рябошапка.

В Сети обнародовано видео прохождения экс-генпрокурором контроля на границе.

Напомним, ранее Рябошапка дважды пытался покинуть Украину как отец троих детей, которым не исполнилось 18 лет, но пограничники его не выпускали "в связи с отсутствием подтверждающих документов о наличии 3-х и более детей, находящихся у лица на иждивении".

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