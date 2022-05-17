Итоги 16.05: Эвакуация с Азовстали, новые цены АЗС

С Азовстали в Мариуполе вывезли первых 260 защитников; АЗС снова разрешили повысить цены. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Началась эвакуация военных с Азовстали

С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Еленовку. Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена. Операция по спасению оставшихся на Азовстали защитников продолжается.

Минэкономики повысило расчетные цены на бензин и дизтопливо

Второй раз с начала мая Минэкономики изменило расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку. Так, расчетные цены для бензина повышены на 2,17 гривны - до 33,36 гривны за литр, для дизельного топлива снижены на 32 копейки - до 35,31 гривны за литр.

Таким образом, стоимость бензина на АЗС не может превышать 39,86 гривны за литр, дизтоплива - 42,31 гривны за литр.

Число погибших из-за войны в Украине детей достигло 229

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 229 детей и более 421 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой (140), Киевской (116) и Харьковской (100) областях. Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждены 1748 учебных заведений, из них 144 разрушены полностью.

Транзит газа через Украину упал до 4-месяччного минимума

Оператор ГТС Украины принял от Газпрома заявку на транзит газа на понедельник в объеме 46,8 млн куб. м. Это минимальное значение с января текущего года. Указано, что мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка заявка не принята.

В Украине погибли уже 27,7 тысячи российских солдат

С 24 февраля по 16 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 27 700 человек, 300 из них разбиты за последние сутки. Кроме того, защитники уничтожили более семи тысяч единиц военной техники врага.

Российские диверсанты попытались прорваться на территорию Сумщины

В Шосткинском районе Сумской области пограничники остановили прорыв вражеской диверсионно-разведывательной группы. Для прикрытия ДРГ вражеские войска открыли огонь по приграничной территории из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Пограничники дали бой диверсантам. При выполнении боевой задачи погиб инспектор пограничной службы Александр Поповченко.

Швеция следом за Финляндией объявила о решении вступить в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что правительство страны приняло решение о вступлении в НАТО. По ее словам, заявка будет подана в ближайшее время одновременно с Финляндией. Как спрогнозировала Андерссон, процесс вступления Швеции в НАТО может длиться около года.

В Украине упала торговля

Торговля Украины резко упала в марте, хотя по итогам первого квартала 2022 года показатели практически соответствовали прошлогодним. Так, негативное сальдо внешней торговли Украины в январе-марте 2022 года уменьшилось в 40 раз - до $31,6 млн с $1271,6 млн.

Зеленский и глава МВФ провели переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой потребности в финансовой поддержке Украины. Глава Украинского государства заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшую плодотворную совместную работу по поддержанию финансовой устойчивости нашей страны.