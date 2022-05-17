Войска РФ нанесли ракетный удар по Черниговщине
Сегодня утром, 17 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По предварительной информации, в результате вражеского обстрела есть погибшие и много раненых. Количество жертв и пострадавших выясняется.
Напомним, бойцы ВСУ изгнали российских оккупантов из Черниговской области в конце марта. С тех пор войска РФ постоянно обстреливают Черниговщину с территории России. Кроме того, оккупанты наносят по ней ракетные удары, как сегодня.
Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне, но за минувшие сутки, 16 мая, успехов не достигли. ВСУ в ходе контрнаступления в Харьковской области вышли к государственной границе с РФ.
Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.
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