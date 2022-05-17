РФ увеличит число артобстрелов для атаки на Донбасс – разведка Британии

Россия готова применять артиллерию против населенных районов, считают эксперты.

В разведке Великобритании говорят, что РФ вскоре увеличит число массированных и неизбирательных артиллерийских ударов. Целью является восстановление темпов продвижения на Донбассе. Об этом говорится в публикации на странице британского Минобороны в Twitter.

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Так, в разведке напоминают, что в Черниговской области к северу от Киева около во время попыток продвинуться к столице россиянами были повреждены или разрушены около 3 500 зданий.

"80% ущерба нанесено жилым домам", – говорят в разведке.

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Эксперты объясняют, что масштабы разрушений указывают на то, что Россия готова применять артиллерию против населенных районов. А из-за ограниченных возможностей выявления целей и нежелания рисковать боевыми самолетами за линией фронта, захватчики прибегли к большей зависимости от неизбирательной артиллерийской бомбардировки.

"Поэтому в ближайшие недели РФ, вероятно, продолжит сильно полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь восстановить темп своего продвижения на Донбассе", – говорят в британской разведке.

Напомним, ранее в Пентагоне подсчитали, что РФ разместила больше 50 БТГ на юге Украины.

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