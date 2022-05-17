Луганщина: появилось видео последствий ударов врага по Лисичанску

Оккупанты усилили обстрелы Луганской области: много зданий повреждено

В результате российских обстрелов за день в Луганской области погибли 10 человек, три человека получили ранения. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Утром огонь артиллерии враг снова направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками по всему миру", - поделился Гайдай.

Со слов главы ОВА, в областном центре также разрушены магазин стройматериалов и четыре многоэтажных здания. Разрушения есть и по области: в Рубежном четыре дома, два – в Лисичанске, три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком, три – в Тошковке.

Сергей Гайдай опубликовал в своем Telegram-канале видео с последствиями удара по Лисичанску. Он написал, что удар пришелся в район бомбоубежища, где от российских обстрелов прятались люди.

Отметим, что сегодня Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ выбивают российских оккупантов в Луганской области. Россияне несут большие потери.

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