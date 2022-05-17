Шольц рассказал, когда может закончиться война РФ против Украины

По его словам, Кремль не предпринимает никаких попыток для достижения мирного соглашения с Украиной.

На данный момент не видно скорого окончания войны, которую Россия развязала против Украины. Такое заявление в интервью для RTL-Direkt сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Кремль не предпринимает никаких попыток для достижения мирного соглашения с Украиной.

Читайте также: "Элита" армии РФ боится воевать в Украине - перехват СБУ

Шольц подчеркнул, что Россия не должна выиграть войну против Украины, и западные страны сделают все от них зависящее.

Напомним, российские оккупационные войска вторглись в Украину 24 февраля. Они пытались захватить Киев и Харьков, но были отброшены. По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне, но за минувшие сутки, 16 мая, успехов не достигли.

Российские оккупационные войска уже потеряли в Украине около 27 900 человек, 1235 танков, 3009 боевых бронированных машин, 578 артиллерийских систем, 198 реактивных систем залпового огня, 201 самолет и 167 вертолетов.

Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.