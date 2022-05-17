Оккупанты пытаются прорвать границу на Сумщине

Обстрелы с российской стороны продолжаются с самого утра. На данный момент попытка прорыва границы предотвращена ВСУ.

Войска РФ пытаются прорваться через государственную границу Украины в районе Середино-Буды Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Живицкий сообщил, что вдоль границы зафиксированы пожары, вызванные обстрелами.

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - уточнил губернатор.

Также глава ОВА сообщил, что обстрелы с российской стороны продолжаются с самого утра.

"Около пяти попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачей.

Зафиксировано шесть взрывов в районе населенного пункта Сопыч", - отметил Живицкий.

Позже Живицкий сообщил, что прорыв государственной границы Украины не был зафиксирован.

"Уточненная информация по ситуации в Шосткинском районе. Прорыв государственной границы не зафиксирован. Провокационные обстрелы с территории россии продолжаются", - уточнил он.

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