Оккупанты пытаются прорвать границу на Сумщине
Войска РФ пытаются прорваться через государственную границу Украины в районе Середино-Буды Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Читайте также: Киев подтвердил эвакуацию с Азовстали
Живицкий сообщил, что вдоль границы зафиксированы пожары, вызванные обстрелами.
"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - уточнил губернатор.
Также глава ОВА сообщил, что обстрелы с российской стороны продолжаются с самого утра.
"Около пяти попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачей.
Зафиксировано шесть взрывов в районе населенного пункта Сопыч", - отметил Живицкий.
Позже Живицкий сообщил, что прорыв государственной границы Украины не был зафиксирован.
"Уточненная информация по ситуации в Шосткинском районе. Прорыв государственной границы не зафиксирован. Провокационные обстрелы с территории россии продолжаются", - уточнил он.
Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.