В освобожденных регионах почти восстановили газо- и электроснабжение - ОП

Восстановительные работы продолжаются в Харьковской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

В ряде освобожденных от оккупантов территорий Украины почти полностью восстановили газо- и электроснабжение. О ходе процесса рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, восстановление, в том числе и водоснабжения, продолжается в Харьковской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

"Харьковщина снова со светом! Только за один день удалось подключить 5400 потребителей центра области", - рассказал Тимошенко.

Еще более полутысячи абонентов подключены в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Также восстановили электричество в селах Барановка, Козачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 человек.

"К газу подключены 2500 человек в Дергачах на Харьковщине, а также 1030 абонентов в селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Козачок, Перовское и Лютовка", - добавил Тимошенко.

В Киевской области за сутки восстановили электричество в 15 населенных пунктах. В Ирпене уже на 96% возобновлено газоснабжение.

Также Тимошенко напомнил, что в апреле правительство выделило громадам Житомирской области 100 млн грн на восстановление инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Отметим, в начале мая в Украине был создан Нациоанльный совет восстановления после войны с Россией, который уже начал подготовку предложений к комплексному Плану восстановления страны.

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