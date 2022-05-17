Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Украинский президент рассказал французскому коллеге о ходе боевых действий и операции по спасению военных из Азовстали.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 мая, говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщил Зеленский, разговор был длительным и насыщенным.

Украинский президент рассказал французскому коллеге о ходе боевых действий и операции по спасению военных из Азовстали. Кроме того, шла речь о перспективах переговорного процесса с РФ, поставках горючего в Украину, военной помощи от Франции и других важных темах.

"Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - уточнил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий.

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