На Донбассе из-за обстрелов горит завод Knauf
В результате атаки повреждены помещения предприятия, начался пожар, спасатели сейчас его тушат. Об этом глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.
"Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадали помещения предприятия, загорелся пожар. К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: На Донбассе из-за обстрелов горит завод Knauf
Напомним, ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские войска пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки враг нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.
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