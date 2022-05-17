На Донбассе из-за обстрелов горит завод Knauf

Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по заводу строительных материалов Knauf Украина в Соледаре Донецкой области.

В результате атаки повреждены помещения предприятия, начался пожар, спасатели сейчас его тушат. Об этом глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.

"Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадали помещения предприятия, загорелся пожар. К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские войска пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки враг нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.

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