Кабмин временно приостановит госрегулирование цен на бензин

В Кабмине ожидают сокращения очередей на АЗС, а национальный оператор планирует большие системные закупки топлива, чтобы балансировать ситуацию на рынке.

Правительство временно приостановит государственное регулирование цен на бензин. Об этом в эфире UA РАЗОМ сообщила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко подчеркнула, что ожидаемые цены будут в пределах до 58 грн на дизтопливо и 52 грн на бензин. Участникам рынка, злоупотребляющим ситуацией, обещают санкции.

Сообщается, что в Кабмине ожидают сокращения очередей на АЗС, а национальный оператор планирует большие системные закупки топлива, чтобы балансировать ситуацию на рынке.

Как сообщает Свириденко, из-за войны Украина потеряла 97% логистических каналов поставки топлива, а также Кременчугский НПЗ, удовлетворявший (после прекращения импорта топлива с востока и с севера) 50% спроса на дизель и 100% спроса на бензин.

Сказалась на ситуации и блокада портов: теперь топливо в страну поставляется по железной дороге и речным транспортом.

По словам Свириденко, топливо будет поступать через западную границу: достигнута договоренность с Польшей об увеличении объема пропуска топлива с 60 тысяч до 120 тысяч тонн.

Напомним, проблемы с топливом в Украине возникли в конце апреля из-за уничтожения Россией единственного в стране Кременчугского НПЗ, а также ряда нефтебаз.

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