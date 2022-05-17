Война переходит в затяжную фазу - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил европейских коллег, что война с РФ на территории нашего государства переходит в затяжную фазу и озвучил пожелания странам-партнерам, чем помочь, чтобы этого не случилось.

По многим признакам, Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции, война переходит в затяжную фазу. Об этом сказал Алексей Резников во вторник, 17 мая, выступая в Совете иностранных дел ЕС, на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.

"Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - сказал министр.

Он подчеркнул, что затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса.

“Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей”, - сказал Резников.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что есть необходимость повысить эффективность международной помощи за счет лучшей координации усилий всех партнеров -ЕС, НАТО, США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран.

"Нужно, во-первых, разложить возможные поступления в три условные корзины - краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную; чтобы формировать необходимые возможности и рассчитывать на определенные возможности в конкретное время. Это важно, в том числе с точки зрения подготовки персонала. Во-вторых, посмотреть на все поступления не только из-за количества, а из-за критерия развития способностей Вооруженных сил Украины", - сказал Резников.

Глава МОУ говорит, что в идеале целью является получение вооружения и военной техники не просто в виде отдельных единиц, а в виде organic unit.

"Чтобы в итоге мы получали не просто пушки, а одновременно средства контрбатарейной борьбы, машины управления, БПЛА для наведения на цели, средства ПВО/ПРО для прикрытия. Элементы этого комплекса могут поступать из разных стран, но за счет интеграции мы получим качественное преимущество", - сказал министр.

Кроме того, продолжил Резников, есть страны ЕС, у которых нет оружия или других нужных нам позиций. Но которые хотят и могут помочь, в частности, денежными средствами.

“В этом контексте можно рассмотреть возможность расширения инструментов EPF. Дополнить его элементом типа трастового фонда, куда страны ЕС, у которых нет оружия, могли бы передавать на управление средства, которые, по заявкам Украины, будут направляться другим странам ЕС в качестве оплаты за те или иные позиции”, - предлагает глава МОУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он рассказал французскому коллеге о ходе боевых действий и операции по спасению военных из Азовстали. Кроме того, шла речь о перспективах переговорного процесса с РФ, поставках горючего в Украину, военной помощи от Франции и других важных темах.

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