В РФ собрались допрашивать эвакуированных военных с Азовстали

Эвакуированные из Мариуполя украинские военные пройдут процедуру установления личности. В России хотят проверить их "на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям".

Российские силовые структуры планируют провести допросы защитников Мариуполя, эвакуированных с территории заблокированного оккупантами завода Азовсталь. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате Азовсталь в Мариуполе. Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщали, что Верховный суд России намерен рассмотреть дело о признании украинского батальона Азов террористической организацией.

Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из Азовстали. С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Еленовку. Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена.

Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что процесс эвакуации военных продолжается и происходит он при посредничестве ООН и Красного Креста.

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