Еще семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в Оленевку

Автобусы с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленовку.

Во вторник, 17 мая, автобусы с украинскими военными из Азовстали прибыли во временно оккупированную Оленовку в Донецкой области, сообщает Reuters.

"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленовку, недалеко от оккупированного Донецка", - говорится в сообщении.

Тем временем, РосСМИ публикуют новые кадры выхода украинских военных с Азовстали.

Судя по кадрам, люди выходят группами по 20-30 человек, потом их досматривают оккупанты, проверяя даже карманы.

Среди тех, кто выходит, есть и женщины. Раненых выносят на носилках.

В течение 17 мая, с территории завода Азовсталь выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.

Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из Азовстали. С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Оленовку. Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена.

Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что процесс эвакуации военных продолжается и происходит он при посредничестве ООН и Красного Креста.

Основатель полка Азов призвал не комментировать эвакуацию военных.

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