Обмен или плен. Как спасти защитников Мариуполя

Генштаб Украины сообщил, что командирам подразделений, державших оборону, был отдан приказ сохранить жизни бойцам.

Защитники Мариуполя, более 80 дней державшие оборону, выходят из полностью заблокированного завода Азовсталя – последнего редута сопротивления оккупантам. Сначала с завода вывезли тяжело раненых, теперь же выходят здоровые бойцы, среди них есть женщины.

Генштаб Украины сообщил, что командирам подразделений, державших оборону, был отдан приказ сохранить жизни бойцам. “Украинские герои нужны Украине живыми”, — сказал Владимир Зеленский. Украина будет добиваться обмена защитников Азовстали на российских военнопленных.

Сначала плен

В Минобороны подчеркивают, что другой формулы спасения украинских защитников Азовстали, чем используемая сейчас, не может быть.

"Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Так же мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход. Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя – это и Национальная гвардия, это и Национальная полиция, это пограничники, это Вооруженные силы Украины, в частности, это 36 бригада морской пехоты, это территориальная оборона Мариуполя, и они свою боевую задачу полностью выполнили. Благодаря обороне, которую осуществляют защитники Мариуполя, был не допущен переброс противником группировок. Это около 20 тысяч личного состава, противник не смог их перебросить на другие регионы, таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье. Противнику не удалось создать условия для оцепления Объединенных сил. Главное, что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других важных действий военной операции", - отметила замминистра обороны Анна Маляр.

При этом, бойцов вывозят на оккупированные территории, где будут допрашивать. В Следственном комитете РФ заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.

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Операция продолжается

Основатель полка Азов и лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий заявил, что он находится на связи с украинскими защитниками Азовстали, и попросил не комментировать ход их эвакуации.

"82 суток парни сражались в невероятных условиях. Более 70 суток они сдерживали врага в полном окружении при огромном численном превосходстве врага, при ужасных авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках и т.д. Они сделали вещи, которые безусловно войдут, должны войти в учебники по военной истории. Сейчас главная задача – это спасти "стальных людей". Они еще понадобятся, безусловно, Украине. Главное сейчас: не навредить своими домыслами, идеями, какими-нибудь инсайдами самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстали, или к тем, кто имеет какие-то "секреты", "инсайды" и хочет со всем миром поделиться этими "инсайдами" - оставьте их при себе, как и собственные мысли. Через двое-трех суток, я думаю, что сам гарнизон докажет, даст четко понять, как все проходило", - отметил Билецкий.

Он подчеркнул, что находится на связи с военнослужащими полка Азов и заверил, что у них все хорошо и они находятся "на месте с оружием в руках".

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Будут проблемы с обменом?

Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка Азов террористической организацией.

Депутаты Госдумы поддержали предложение главы комитета Госдумы по обороне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания во вторник заявил, что "нацистские преступники" не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

Он поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из батальона Азов.

"Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения Азов (другие используемые наименования: батальон Азов, полк Азов) террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении Верховного суда РФ.

Вместе с тем, вице-премьер Ирина Верещук обещает, что Украина обменяет 52 раненых военных с завода Азовсталь, когда их состояние стабилизируется.