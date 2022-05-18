Кабмин расширит помощь пострадавшим от войны

Выплаты смогут получить украинцы с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированной территории.

Кабинет министров расширяет программу выплат для переселенцев, а также для украинцев, не имеющих статус внутриперемещенного лица. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства во вторник, 17 мая, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, правительство запустило ряд программ с международными гуманитарными организациями по выплате по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно для внутренне перемещенных лиц из числа наиболее уязвимых социальных категорий. Теперь соответствующая программа будет расширена.

"Выплаты также смогут получить наши люди с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане, находящиеся на временно оккупированной территории. Вместе с ООН, Красным Крестом, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для получения таких выплат украинцы могут подать заявку на информационной платформе єДопомога (edopomoga.gov.ua), а со временем оформлять заявку можно будет через Дію.

Ранее сообщалось, что внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп получат дополнительные к государственным программам денежные выплаты.

Напомним, Кабмин определил перечень категорий семей из числа переселенцев для первоочередного предоставления жилья.

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