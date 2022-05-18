На Донбассе за сутки ликвидировали более сотни захватчиков

Украинские военные отбили два атаки врага и уничтожили шесть БМП, один БТР и три артиллерийские системы.

В течение вторника, 17 мая, на востоке Украины российские оккупанты совершили две атаки. Об этом сообщает командование оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Потери врага составляют:

личного состава – до 110;

БМП–6;

БТР–1;

артиллерийских систем –3;

минометов –1;

ЗРК–1;

АТТ–4;

БПЛА–2.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во вторник, 17 мая, обстреляли 45 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

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