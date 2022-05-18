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На Донбассе за сутки ликвидировали более сотни захватчиков

Украинские военные отбили два атаки врага и уничтожили шесть БМП, один БТР и три артиллерийские системы.
На Донбассе за сутки ликвидировали более сотни захватчиков

В течение вторника, 17 мая, на востоке Украины российские оккупанты совершили две атаки. Об этом сообщает командование оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Потери врага составляют:

  • личного состава – до 110;
  • БМП–6;
  • БТР–1;
  • артиллерийских систем –3;
  • минометов –1;
  • ЗРК–1;
  • АТТ–4;
  • БПЛА–2.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во вторник, 17 мая, обстреляли 45 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

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