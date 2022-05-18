На Донбассе за сутки ликвидировали более сотни захватчиков
Украинские военные отбили два атаки врага и уничтожили шесть БМП, один БТР и три артиллерийские системы.
В течение вторника, 17 мая, на востоке Украины российские оккупанты совершили две атаки. Об этом сообщает командование оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
Потери врага составляют:
- личного состава – до 110;
- БМП–6;
- БТР–1;
- артиллерийских систем –3;
- минометов –1;
- ЗРК–1;
- АТТ–4;
- БПЛА–2.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты во вторник, 17 мая, обстреляли 45 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
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