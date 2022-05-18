В ЕС разработали план восстановления Украины

От Украины взамен потребуют борьбу с коррупцией, а выделенные средства будут связаны со строгим выполнением условий по проведению реформ.

Еврокомиссия разработала план по послевоенному восстановлению Украины, на него будут потрачены сотни миллиардов евро. Программу под названием Отстроить Украину планируют утвердить уже в среду, 18 мая, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Точная сумма программы не называется, однако известно, что на нее будут потрачены сотни миллиардов евро.

От Украины взамен потребуют борьбу с коррупцией и проведение реформ для приближения к ЕС и будущему вступлению в сообщество.

План подразумевает, что восстановление разрушенной инфраструктуры в стране займет более 10 лет, а выделенные средства будут связаны со строгим выполнением Украиной условий по проведению реформ.

Отмечается, что при восстановлении должен будет действовать принцип "сделать лучше, чем было". То есть новую инфраструктуру будут разрабатывать так, чтобы она соответствовала климатическим требованиям.

Финансовый вклад ЕС должен будет поступить из новой программы бюджета ЕС.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал о Плане Маршалла для Украины.

Создан Нацсовет по восстановлению Украины

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