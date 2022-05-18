Зеленский выступил на Каннском кинофестивале

Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".

Президент Владимир Зеленский во вторник, 17 мая, выступил по видеосвязи на Каннском кинофестивале, где заявил, что Украина продолжит сражаться, а диктатор проиграет, сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства отметил, что самые страшные диктаторы 20-го века любили кино, но оставили после себя жуткие документальные кадры кинохроники, а также фильмы, которыми были брошены вызовы этим диктаторам.

Он напомнил слова Чарли Чаплина, которые прозвучали с экранов в 1940 году:

"Людская ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они отняли у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет...".

По словам Зеленского, с тех пор человечество сняло немало прекрасных кинокартин.

"Казалось, что все уже поняли, что покорять людей можно прекрасным, собирая их у экранов, а не уродливым, собирая их в бомбоубежищах. Казалось, что все уже думали, что хоррор в виде полномасштабной войны, которая может охватить весь континент, больше не будет иметь продолжения. Но опять, как и тогда, есть диктатор. Опять, как и тогда, есть война за свободу. Опять, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что не проходит и недели, чтобы на территории, где были или до сих пор есть оккупанты, не нашли массовых захоронений убитых и замученных людей. По его словам, у российских захватчиков ничего не получается, кроме как убивать.

"Они засеяли Европу трупами... Мы этого никогда не забудем, потому что это даже не ад... война намного хуже. Более 2 тысяч ракет уже ударили по нашей земле, десятки городов разрушены полностью, сожжены села, более 500 тысяч украинцев депортированы в Россию силой... люди находятся в лагерях России, которые созданы по аналогам нацистских лагерей. Никто не знает, сколько заключенных там выживут, но все знают, кто в этом виноват. Думаешь, что мыло тебя отмоет? Вряд ли", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято". Глава государства призвал кино не оставаться вне единства, которое сейчас проявил мир.

Напомним, во вторник вечером Зеленский также рассказал о продолжающейся эвакуации из Азовстали.

Вторжение России в Украину. Онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet