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Украина инициирует создание трибунала по преступлениям РФ

Глава МИД Украины направил письма десяткам министров иностранных дел, предлагая эту идею для рассмотрения.
Украина инициирует создание трибунала по преступлениям РФ

Украина просит Нидерланды поддержать ее идею о создании специального трибунала по рассмотрению дел о преступлениях России. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Нидерланды, сообщает в среду, 18 мая, Укринформ.

Кулеба отметил, что направил соответствующее обращение к нидерландскому коллеге.

"Я всегда предпочитаю справедливость. Поэтому Украина просит Нидерланды поддержать ее идею создания специального трибунала. Я направил письма десяткам министров иностранных дел, включая Вопке, предлагая эту идею для рассмотрения. Я с нетерпением жду позиции Нидерландов", - сказал он.

Кулеба выразил надежду, что Нидерланды также примут предложение президента и присоединятся к восстановлению Украины, в частности, в рамках инициативы о патронате над украинскими регионами.

"Это большой проект. Это также большая часть раскрытия подлинного партнерства и дружбы, существующих между нами", - отметил он.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра отметил, что позиция Нидерландов - делать то, что эффективно и действительно помогает Украине.

Ранее сообщалось, что США запускают программу сбора данных о военных преступлениях РФ в Украине.

Победа Украины. Что решила Гаага по войне России

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