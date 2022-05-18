Украина инициирует создание трибунала по преступлениям РФ

Глава МИД Украины направил письма десяткам министров иностранных дел, предлагая эту идею для рассмотрения.

Украина просит Нидерланды поддержать ее идею о создании специального трибунала по рассмотрению дел о преступлениях России. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Нидерланды, сообщает в среду, 18 мая, Укринформ.

Кулеба отметил, что направил соответствующее обращение к нидерландскому коллеге.

"Я всегда предпочитаю справедливость. Поэтому Украина просит Нидерланды поддержать ее идею создания специального трибунала. Я направил письма десяткам министров иностранных дел, включая Вопке, предлагая эту идею для рассмотрения. Я с нетерпением жду позиции Нидерландов", - сказал он.

Кулеба выразил надежду, что Нидерланды также примут предложение президента и присоединятся к восстановлению Украины, в частности, в рамках инициативы о патронате над украинскими регионами.

"Это большой проект. Это также большая часть раскрытия подлинного партнерства и дружбы, существующих между нами", - отметил он.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра отметил, что позиция Нидерландов - делать то, что эффективно и действительно помогает Украине.

Ранее сообщалось, что США запускают программу сбора данных о военных преступлениях РФ в Украине.

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