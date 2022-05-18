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В Украине находятся 167 тысяч военных РФ - Резников

Основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения группировки ВСУ на Донбассе и полную оккупацию юга Украины.
В Украине находятся 167 тысяч военных РФ - Резников

Российские войска на территории Украины сейчас насчитывают около 167 тысяч личного состава, включая резервы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников Совету иностранных дел ЕС.

По словам Резникова, непосредственно развернуты для участия в боевых действиях 91 батальонная тактическая группа, а еще 55 могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев.

По словам главы Минобороны, основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, создании и содержании сухопутного коридора из России в Крым и полную оккупацию юга Украины.

К слову накануне в Пентагоне заявили, что РФ разместила на территории Украины 106 оперативных батальонных тактических групп, что больше, чем по версии Резникова.

Ранее сообщалось, что Россия задействовала 80% батальонных тактических групп в войне против Украины.

Война переходит в затяжную фазу - Резников

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