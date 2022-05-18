Большинство операторов дронов в ВСУ- компьютерные геймеры

Навыки и опыт парней в видеоиграх становятся очень кстати в управлении ударными беспилотниками.

Американский телеканал CNNвыпустил сюжет о войне в Украине, в котором украинский военный рассказывает, что большинство операторов ударных БПЛА в ВСУ это - компьютерные геймеры.

"Это смешно говорить, но большинство этих парней с дронами – молодые "ботаники", которые просто привыкли играть в видеоигры и имеют большие навыки в этом", - говорит военный, объясняя, что уничтожение техники противника в жизни очень походе на видеоигру.

Ранее сообщалось, что США заказали для Украины дроны Switchblade на $18 млн.

ВСУ впервые показали работу БПЛА Switchblade

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