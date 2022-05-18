Итоги 17.05: Масштабные удары и эвакуация Азова

По разным регионам Украины были нанесены масштабные удары; На Азовстали продолжается эвакуация защитников Мариуполя. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ОП подтвердил приостановку переговоров с Россией

Переговорный процесс с Россией приостановлен, после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения вперед нет. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. До этого в Москве заявили, что на данный момент мирные переговоры между Украиной и Россией не идут ни в каком виде.

По разным регионам Украины были нанесены масштабные удары

Так, на Львовщине произошла одна из крупнейших атак. В результате повреждена ж/д инфраструктура. Также самые массированные с начала войны удары были нанесены по приграничным районам Сумской области. Однако, врагу не удалось прорвать границу на Сумщине. Кроме того, в поселке Десна на Черниговщине вследствие ракетного удара погибли восемь человек. Во вторник российские войска в пятый раз ударила ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Мост настолько повредили, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат.

На Азовстали продолжается эвакуация защитников Мариуполя

Во вторник как минимум семь автобусов с украинскими военнослужащими покинули Азовсталь в Мариуполе. Зеленский заявил, что миссией по эвакуации защитников Мариуполя руководят украинские военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники. Тем временем, в Госдуме РФ собираются запретить обмен украинских военнослужащих полка Азов. В Минобороны Украины заявили, что это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду.

В Киеве попрощались с Леонидом Кравчуком

Церемония прошла в Украинском доме, расположенном на Европейской площади. Почтить память первого президента Украины пришли многие политики, а также его друзья и родные. Президент Владимир Зеленский также пришел простился с первым президентом Украины.

Украина договорилась о путях поставок зерна на рынки

Украина уже договорилась со странами Евросоюза о построении альтернативных путей поставок украинского продовольственного экспорта на мировые рынки. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что единственной причиной ограничений украинского продовольственного экспорта является агрессия России против Украины и незаконная блокада украинских морских портов.

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