Генштаб об обстановке на фронте: Враг пытается удержать занятые рубежи

А в Донецком оперативном районе россияне пытаются усилить свои наступательные группировки.

По состоянию на утро среды, 18 мая, почти на всех направлениях войска РФ пытаются удержать занятые позиции, оборудовать их, пополнять запасы и улучшать свое тактическое положение. Подробности об обстановке на фронте сообщили в Генштабе ВСУ.

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Так, на этом фоне враг продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях белорусские военные усиливают границу с Украиной. В российских Курской и Брянской областях противник удерживает своих военных, а в отдельных районах усиливает системы ПВО и оборудует позиции.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать продвигаться ВСУ, обстреливают из артиллерии Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

Ведутся обстрелы по приграничным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей.

В направлении Славянска захватчики пытаются наступать на Долгенькое, для этого были развернуты подразделения артиллерии. С целью пополнения потерь из РФ перебрасывается вооружение и техника.

На Донецком направлении противник продолжил наступать, а именно на Лиманском, Авдеевском, Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

В частности, на Лиманском направлении россияне хотели полностью захватить Дробышево и блокировать с севера Лиман. На Бахмутском и Северодонецком направлении, а именно в Луганской области, агрессор сосредоточил до 15 вертолетов с целью поддержки наступления.

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В Мариуполе враг блокирует защитников в "Азовстали" и наносит удары по заводу.

На Запорожском и Новопавловском районах оккупанты усиливают группировку для наступления в направлении Пологи – Орехов.

На Южнобужском направлении рашисты сосредоточили усилия на удержании позиций и их оборудовании. Вместе с этим они обстреливают подразделения ВСУ. На Николаевском направлении для ведения огня захватчики развернули на огневых позициях до 10 батарей реактивной и 8 батарей ствольной артиллерии. На Криворожском направлении противник проводил демонстрационные действия, чтобы сковывать ВСУ и улучшать свои позиции, пополнять запасы.

Как бы то ни было, несмотря на действия россиян, ВСУ уничтожили 10 беспилотников и 4 крылатых ракеты. А на Луганском и Донецком направлениях было отбито 12 атак оккупантов, уничтожено 3 танка, 3 артиллерийские системы, 7 автомобилей и 6 единиц боевой бронированной техники.

Напомним, ранее в МВД спрогнозировали сроки масштабного контрнаступления ВСУ.

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