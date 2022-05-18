В Запорожье задержали сотрудника ГСЧС за торговлю оружием
Правоохранители разоблачили и задержали сотрудника Главного управления ГСЧС в Запорожской области, который занимался незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории Запорожья. Об этом сообщает региональная прокуратура.
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Как сообщает следствие, руководитель одного из подразделений местных спасателей создал канал поставки оружия из зоны проведения боевых действий в Запорожье, чтобы реализовать его и зарабатывать на этом.
Во время реализации ручного противотанкового гранатомета и получение 7 тыс долларов мужчина был задержан. У него было изъято два АК и значительное количество патронов калибра 7,62 мм.
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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