Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Правоохранители разоблачили и задержали сотрудника Главного управления ГСЧС в Запорожской области, который занимался незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории Запорожья. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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Как сообщает следствие, руководитель одного из подразделений местных спасателей создал канал поставки оружия из зоны проведения боевых действий в Запорожье, чтобы реализовать его и зарабатывать на этом.

Во время реализации ручного противотанкового гранатомета и получение 7 тыс долларов мужчина был задержан. У него было изъято два АК и значительное количество патронов калибра 7,62 мм.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В Запорожье задержали сотрудника ГСЧС за торговлю оружием / zap.gp.gov.ua

В Запорожье задержали сотрудника ГСЧС за торговлю оружием / zap.gp.gov.ua

В Запорожье задержали сотрудника ГСЧС за торговлю оружием / zap.gp.gov.ua

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".