Враг обстрелял Сумщину из территории РФ, но нарвался на ответ
Ночью среды, 18 мая, российские войска обстреляли Сумскую область. Огонь велся из территории РФ. ВСУ отбили атаку ответной стрельбой. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.
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Так, по словам политика, ночь в регионе не была спокойной. Начиная со вчерашнего дня россияне вели обстрелы из артиллерии и минометов. Атака была отбита ответным огнем, пострадавших с украинской стороны нет.
Пограничники отмечают, что ночью рашисты открывали огонь из реактивных систем залпового огня "Град". Россияне придумали установить их у своего же села Понуры.
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"Насчитано около десятка выстрелов. В результате обстрела повреждено частное помещение в одном из населенной пунктов Великописаревской территориальной общины", – говорят в Госпогранслужбе.
Живицкий также добавил, что сегодня утром в 06:30 оккупанты открывали огонь по селу Дмитровка в Ахтырском районе, и тоже со своей территории. Пострадавших нет. Зафиксировано попадание в жилой дом.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами из Черного моря по Одесской области.
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