Враг обстрелял Сумщину из территории РФ, но нарвался на ответ

Россияне придумали установить "Грады" у своего же села.

Ночью среды, 18 мая, российские войска обстреляли Сумскую область. Огонь велся из территории РФ. ВСУ отбили атаку ответной стрельбой. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

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Так, по словам политика, ночь в регионе не была спокойной. Начиная со вчерашнего дня россияне вели обстрелы из артиллерии и минометов. Атака была отбита ответным огнем, пострадавших с украинской стороны нет.

Пограничники отмечают, что ночью рашисты открывали огонь из реактивных систем залпового огня "Град". Россияне придумали установить их у своего же села Понуры.

Последствия обстрела / t.me/Zhyvytskyy

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"Насчитано около десятка выстрелов. В результате обстрела повреждено частное помещение в одном из населенной пунктов Великописаревской территориальной общины", – говорят в Госпогранслужбе.

Живицкий также добавил, что сегодня утром в 06:30 оккупанты открывали огонь по селу Дмитровка в Ахтырском районе, и тоже со своей территории. Пострадавших нет. Зафиксировано попадание в жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами из Черного моря по Одесской области.

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