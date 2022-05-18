В РФ заявили о применении боевых лазеров в Украине

Российские власти уверяют, что секретные лазерные технологии уже используются в войсках

Россия намерена применить в Украине боевые лазерные комплексы. Об этом заявил вице-премьер-министр России Юрий Борисов, пишут росСМИ.

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По его словам, боевые лазерные комплексы "Задира" способны физически поражать цели.

"Они уже начинают поступать (в войска, - ред.). Да, первые образцы уже используются (в военных действиях в Украине, - ред.)", - заявил Борисов.

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Для справки. Речь идет о боевых комплексах "Задира-16", о разработке которых впервые стало известно в августе 2017 года. Тогда Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Саратове (подразделение "Росатома") подписал с Минобороны РФ контракт на производство этого оружия.

Достоверной информации о реальных боевых возможностях этого лазерного комплекса в настоящее время в открытых источниках нет.

Напомним, у Путина снова заговорили о ядерном ударе, но уже "в ответ". За ним ходят офицеры и носят "ядерный чемоданчик", утверждают в Кремле.

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