Бомбардировки "Азовстали" могут привести к полному вымиранию Азовского моря

В море может умереть вся флора и фауна.

Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Все из-за бомбардировок "Азовстали", который находится на берегу моря.

В результате бесконечных атак боевиков могло произойти разрушение технической постройки, что сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводороды.

Если произойдет вытекание этой жидкости, то полностью будет уничтожена флора и фауна Азовского моря. После чего опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.

В море может полностью умереть флора и фауна. / t.me/mariupolrada

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призывает, что необходимо срочно допустить на объект международных экспертов и ООН, чтобы предупредить экологическую катастрофу мирового уровня.

Ранее мы писали, что рашисты заявили о планах на Мариуполь. Пушилин хочет из полностью разрушенного города сделать "туристический город", а также снести "Азовсталь".