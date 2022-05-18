Бомбардировки "Азовстали" могут привести к полному вымиранию Азовского моря
Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Все из-за бомбардировок "Азовстали", который находится на берегу моря.
В результате бесконечных атак боевиков могло произойти разрушение технической постройки, что сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводороды.
Если произойдет вытекание этой жидкости, то полностью будет уничтожена флора и фауна Азовского моря. После чего опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призывает, что необходимо срочно допустить на объект международных экспертов и ООН, чтобы предупредить экологическую катастрофу мирового уровня.
Ранее мы писали, что рашисты заявили о планах на Мариуполь. Пушилин хочет из полностью разрушенного города сделать "туристический город", а также снести "Азовсталь".