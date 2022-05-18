Посольство США возобновило работу в Киеве - СМИ

Восстановили ли американские дипломаты свои консульские услуги, пока неизвестно. Перед началом войны консульство эвакуировалось во Львов, потом - в Польшу.

В среду, 18 мая, в Киеве возобновило свою работу посольство США в Украине. Двери посольства открылись после трехмесячной паузы, связанной с войной в Украине.Об этом сообщает Reuters.

Пока подробностей нет. Восстановили ли американские дипломаты свои консульские услуги, пока неизвестно.

Американское посольство и его представители по состоянию на сейчас не сообщали о возобновлении своей работы.

Напомним, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину американское посольство в целях безопасности переехало во Львов, а потом дипломаты эвакуировались в Польшу.В начале мая временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин посетила Львов и сообщила о возобновлении американского посольства в стране. По ее словам, сотрудники посольства планировали некоторое время ездить из Польши в Украину, потом остаться во Львове, а уже к концу месяца – вернутся в Киев.