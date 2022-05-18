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Оккупанты заявили, что Запорожская АЭС "может продавать электроэнергию Украине"

Временно захваченная Запорожская атомная электростанция теперь якобы будет работать на Россию.
Оккупанты заявили, что Запорожская АЭС "может продавать электроэнергию Украине"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин приехал во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области и заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию, вырабатываемую захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщают российские СМИ.

"Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать - значит, будет работать на Россию", - сказал Хуснуллин.

Также оккупант заявил, что на всех захваченных россиянами территориях Украины они планируют запустить "максимальный оборот рубля". По словам Хуснуллина, жители Запорожской области "уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях".

Напомним, 4 марта российские оккупанты временно захватили город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании Энергоатом, расположенную рядом с городом. Это самая большая по размерам атомная электростанция в Европе и третья - в мире.

Ранее офис Генпрокурора заочно уведомил о подозрении командиру воинской части Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны.

 

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