На Харьковщине ВСУ сбили вражеский истребитель
Самолет-бомбардировщик уничтожили под Купянском. Так что оккупанты потеряли еще одну единицу своей боевой техники.
Вечером 18 мая в Харьковской области украинские военные уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 российской армии. Об этом сообщил в Facebook офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Кочевенко.
"Только что под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.
Кроме того, 80-й десантно-штурмовой батальон, в составе Сил обороны, из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10 уничтожил российский БПЛА ZALA 421-08.
Напомним, ранее военные из Национальной гвардии на Харьковском направлении сбили вражеский вертолет Ми-28Н. А львовские десантники выстрелом из ПЗРК Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24.
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