На Харьковщине ВСУ сбили вражеский истребитель

Самолет-бомбардировщик уничтожили под Купянском. Так что оккупанты потеряли еще одну единицу своей боевой техники.

Вечером 18 мая в Харьковской области украинские военные уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 российской армии. Об этом сообщил в Facebook офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Кочевенко.

"Только что под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

Кроме того, 80-й десантно-штурмовой батальон, в составе Сил обороны, из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10 уничтожил российский БПЛА ZALA 421-08.

Напомним, ранее военные из Национальной гвардии на Харьковском направлении сбили вражеский вертолет Ми-28Н. А львовские десантники выстрелом из ПЗРК Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24.