В Николаеве оккупанты разрушили 20 домов

Из-за ракетного обстрела военными РФ Николаева в городе повреждены много жилых домов, один из них сгорел дотла.

Утром в среду, 18 мая, россияне нанесли ракетный удар по жилому району в Николаеве. Повреждены около 20 домов, чудом обошлось без погибших. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Весь день на месте работали спасатели и коммунальщики. В районе обстрела уже возобновили электроснабжение. Частично восстановили газоснабжение (без газа в настоящее время 17 домов - там значительные разрушения), убрали территорию", - говорится в сообщении.

Также городской голова написал, что каждое здание осмотрели сотружники администрации Центрального района и составили акты повреждений.

Осмотрели место обстрелов и прокуроры Окружной прокуратуры города Николаева совместно с полицейскими и экспертами. По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато уголовное производство.

Напомним, ранее войска РФ обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.