Зеленский: Мы помним о Крыме

Украинский лидер подписал закон о защите пленников Кремля - украинцев, схваченных россиянами после оккупации полуострова и Донбасса.

Президент Владимир Зеленский вечером в среду, 18 мая, выступил с видеообращением по итогам 84-го дня войны.

Так, глава государства заявил, что Украина помнит о том геноциде, который сотворила советская власть в отношении крымских татар в 1944 году, и о том, как россияне уничтожили все свободное на полуострове после его аннексии в 2014-м.

По его словам, специально сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, был подписан закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей.

"Речь идет обо всех пленниках Кремля - и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства", - уточнил Зеленский.

Также президент прокомментировал сообщение РФ об использовании в Украине лазерного оружия.

"Сегодня один из представителей российского государства заявил, что они начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. Обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты. То есть две тысячи ракет, которые выпустили по Украине, были основным запасом. Остались только остатки", - подытожил он.