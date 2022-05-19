Укрэнерго о поставках электроэнергии ЗАЭС в Россию: Невозможно физически

Запорожская АЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов, подчеркнули в компании.

В Укрэнерго исключили возможность поставок электроэнергии, вырабатываемой захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной станцией, на территорию России. Соответсвующее сообщение обнародовано на Facebook-странице компании в среду, 18 мая.

Таким образом системный оператор отреагировал на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что Россия готова продавать Украине электроэнергию ЗАЭС. В случае отказа со стороны Киева она будет поставляться в РФ.

В Укрэнерго привели аргументы, почему россияне не смогут получить украинское электричество:

ЗАЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов;

энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России, поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в Россию пока физически невозможны;

любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую ​​угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.

"Цель заявления очевидна: дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины. Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть европейская", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности.