Зеленский обсудил с новым лидером ОАЭ возможности поставок топлива

Украинский лидер также пригласил коллегу поучаствовать в послевоенном восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 мая, провел телефонный разговор с новым президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяно. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

В первую очередь глава Украинского государства поздравил коллегу с избранием на должность президента.

"Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины топливом, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил поучаствовать в послевоенном восстановлении Украины", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Украины согласовало необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока. Для этого в Украине готовят пункт пропуска на государственной границе.

Тем временем горючее на украинских АЗС продолжает дорожать. В частности, с 17 по 18 мая средняя цена на сжиженный газ повысилась на 1,15 грн за литр - до 36,39 грн.