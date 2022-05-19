ВСУ показали, как разбили вражескую станцию помех

Российский комплекс предназначался для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения.

Артиллерия Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожила российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж Житель. Видео атаки в среду, 18 мая, опубликовало командование ДШВ в Facebook.

"Данный комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, однако он был успешно уничтожен Защитниками Украины", - сообщили бойцы.

Ранее появилось видео, как 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр уничтожает российские танки под Изюмом Харьковской области.