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ВСУ показали, как разбили вражескую станцию помех

Российский комплекс предназначался для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения.
ВСУ показали, как разбили вражескую станцию помех

Артиллерия Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожила российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж Житель. Видео атаки в среду, 18 мая, опубликовало командование ДШВ в Facebook.

"Данный комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, однако он был успешно уничтожен Защитниками Украины", - сообщили бойцы.

Ранее появилось видео, как 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр уничтожает российские танки под Изюмом Харьковской области.

 

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